◆ＪＥＲＡセ・リーグＤｅＮＡ４―６中日＝延長１１回＝（８日・横浜スタジアム）中日のオルランド・カリステ外野手が、５回にアクシデントに見舞われた。５回１死二、三塁の場面だった。右翼の守備位置で突然、右膝をついて、体調不良を訴えた。守備位置で嘔吐（おうと）したようで、すぐさま、平田外野守備走塁コーチやトレーナーらが駆けつけた。歩いてベンチに戻り、一度は裏に下がったが、再びグラウンドに姿を現して、