金融市場では中東の混乱が和らぐとの期待感が広がり、株価が急上昇しました。日経平均株価は、一時2900円を超えて値上がりしました。相場を押し上げているのは、緊迫度が薄まることへの期待感です。東京株式市場では、投資家がリスクをとる姿勢を強め、9割を超える銘柄が上昇しました。投資をしている人は「（市場は）安定していくのが一番いいと思う」と話し、市場関係者の間からは、「詳細がわからない部分も多く、今後協議の内