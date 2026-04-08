◇セ・リーグDeNA4ー6中日（2026年4月8日横浜）DeNAの新外国人オースティン・コックス投手（29）が、8日の中日戦（横浜）で今季2度目の先発登板。3回5安打2失点で降板した。試合後に相川亮二監督（49）が左腕の状態について語った。試合後、指揮官はコックスの降板理由について「上半身のコンディション不良です」と明かした。9日に病院に行き、状態を判断するという。左腕も「もっと長いイニングを投げられれば良かっ