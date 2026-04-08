元巨人ヘッドコーチの元木大介氏が７日付で自身のインスタグラムを更新。タレント・薬丸裕英の還暦祝いで豪華メンバーが集結したことを公開した。「お疲れ様ですやっくん還暦祝いでしためっちゃ楽しい時間でしたこれからも健康に気をつけ頑張って行きましょう〜なぜか高橋由伸、高橋尚成２人のバースデーもやってもらってました〜」と投稿。薬丸の還暦祝いと、巨人ＯＢ・高橋由伸氏、高橋尚成氏の誕生日祝いのケーキを公