アメリカとイランが2週間の停戦で合意したことを受け、ニューヨーク株式市場で8日、ダウ平均株価は取引開始直後、前日の終値から一時1300ドル以上値を上げました。8日のニューヨーク株式市場でダウ平均株価は取引開始直後、前日の終値から一時1300ドル以上値を上げました。アメリカとイランが2週間の停戦で合意したことでイラン情勢への懸念が和らいだことと、原油の主要な国際指標のアメリカ産WTI原油の先物価格が一時、1バレル＝