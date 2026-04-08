ＤｅＮＡは８日の中日戦（横浜）に４―６で競り負け、中日と同率となるセ・最下位に逆戻り。延長１１回に７番手としてマウンドに上がった坂本が一死満塁のピンチを背負うと、ボスラーの一塁内野安打に悪送球も絡み、決勝の２点を献上した。チームは開幕から１１試合を戦い３勝８敗の借金５。投打も噛み合わず、４カード連続で勝ち越しなしと勢いに乗り切れない。試合後の相川監督は「私の責任。采配としても考えなければならな