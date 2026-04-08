自衛隊基地の建設が進む鹿児島県・種子島沖の馬毛島で、工事中の作業員が指にけがをしました。 九州防衛局から県に入った情報によりますと、８日午前１０時半すぎ、西之表市・馬毛島の自衛隊基地建設現場で、作業員が工事用の鉄板を片付けていたところ、重ねていた鉄板がずれて右手の小指にけがをしたということです。 作業員は、ドクターヘリで鹿児島市内の病院に運ばれ、小指を骨折していることが分かり、現在、入院し