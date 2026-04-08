日本時間２３時３０分に米週間石油在庫統計（03/28 - 04/03）が発表される。予想および前回値は以下の通り。 週間石油在庫統計（03/28 - 04/03）23:30 予想N/A前回545.1万バレル（原油在庫・前週比) 予想N/A前回-58.6万バレル（ガソリン在庫・前週比) 予想N/A前回-211.1万バレル（留出油在庫・前週比)