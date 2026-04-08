米週間石油在庫統計（バレル・前週比）23：30 原油+308.1万（4億6472万） ガソリン-158.9万（2億3927万） 留出油 -314.4万（1億1468万） （クッシング地区） 原油+2.4万（3149万） ＊（）は在庫総量