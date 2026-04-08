アメリカのトランプ大統領はSNSで、「イランと緊密に連携していく」と表明しました。トランプ氏は8日、SNSに投稿し、「アメリカは極めて生産的な体制の転換を成し遂げたと判断したイランと、緊密に連携していく」と表明しました。また、イランと協力して去年、アメリカのB2爆撃機が攻撃した地下核施設を「掘り起こし、核の“ごみ”を除去する」と書き込みました。イランが保管している濃縮ウランの回収を目指す意向を示したもので