阪神は８日のヤクルト戦（甲子園）に２―３で逆転負けを喫した。勝ちパターンを担う石井、及川を欠く中で継投がかみ合わず、首位ヤクルトとのゲーム差は再び１・５に広がった。先発した新外国人左腕のイーストン・ルーカス投手（２９）は初回に先制点を失いながらも、以降は落ち着きを取り戻した。５回７０球を投げて５安打６奪三振、無四球で１失点。圧倒的な内容ではないにせよ、試合を壊さずに役目を果たし、来日初勝利の権