DEAN FUJIOKAが、主演を務めるフジテレビ系水10ドラマ『LOVED ONE』の主題歌である新曲「Loved One」を本日ドラマの初回放送内で初解禁されたこと発表した。ドラマ『LOVED ONE』は、法医学をテーマに“亡くなった人の人生に寄り添う”視点で描かれるヒューマンミステリーだ。©フジテレビそんな主題歌を務める本楽曲は、DEAN FUJIOKA自身が作詞・作曲を手がけた作品で、これまでも多数のバラードを発表してきたDEAN FUJIOKAに