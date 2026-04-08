◆ＪＥＲＡセ・リーグＤｅＮＡ４―６中日＝延長１１回＝（８日・横浜スタジアム）中日の根尾昂投手がついにプロ初勝利を手にした。同点の延長１０回に６番手で登板し、１イニングを無安打無失点、２奪三振。直後の延長１１回にボスラーの適時内野安打などで２点を勝ち越した。大阪桐蔭から２０１８年のドラフト１位で入団。プロ８年目でようやく悲願を達成した。以下は一問一答―プロ初勝利。率直な思いは。「いつかは来