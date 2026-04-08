【ニューヨーク共同】8日のニューヨーク株式市場のダウ工業株30種平均は大幅反発して始まり、前日終値からの上げ幅は一時1400ドルを超えた。米国とイランが即時停戦に合意したことが好感され、原油の供給不安も後退したことから、買い注文が膨らんだ。午前10時現在は前日比1330.58ドル高の4万7915.04ドル。