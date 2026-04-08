太平洋戦争末期の１９４５年４月、鹿児島県阿久根市沖に沈んだ旧日本海軍の戦闘機「紫電改」の引き揚げ作業が８日、行われた。計画したＮＰＯ法人は機体の展示を検討している。紫電改は、本土防衛の切り札として約４００機生産された。ＮＰＯによると、３４３航空隊・戦闘第４０７飛行隊の隊長、林喜重大尉（戦死後に少佐に昇進）の搭乗機で、米軍機との戦闘の末に不時着水し、８０年以上海中に残されていた。８日は約２００