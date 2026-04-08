ペンライトやプラカードを手に「戦争反対」を訴える参加者＝８日、国会前「平和憲法を守るための緊急アクション」が８日夜、東京・永田町の国会前で開かれた。約３万人（主催者発表）が参加。米国とイスラエルによるイランへの軍事攻撃や、改憲に意欲を示す高市早苗政権に抗議した。約７万人（同）がオンラインで視聴した。アーティストや若手研究者らでつくる有志団体「ＷＥＷＡＮＴＯＵＲＦＵＴＵＲＥ」と、平和活動に