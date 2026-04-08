「ＤｅＮＡ４−６中日」（８日、横浜スタジアム）中日の根尾が８年目、通算３６試合目の登板でプロ初勝利を挙げた。試合後にウイニングボールを受け取ると、ホッとした表情を見せた。ヒーローインタビューでは表情を緩めず、「いつかはくると思っていたので。最後、松山が戻ってきてくれて絶対抑えてくれると思ったので。最高の気分です」と話した。ところが、井上監督とのやりとりを問われると、指揮官の口調をものまねし、