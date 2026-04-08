7人組アイドルグループPalette Paradeが5日、東京・渋谷で全国ツアー「JAM JAM JAM!!!!!!!」をスタートさせた。終盤、9月8日にLINE CUBE SHIBUYAでの5周年ワンマンライブ開催をサプライズ発表。終演直後の葵うた、夏目志穂が独占コメントを寄せた。（推し面取材班）■葵うた全国ツアーが決まってから、私たちがSNSとか単独ライブとかで、全国ツアー頑張っていくよってずっと言ってきたので、今日のツアー初日、ファンの人の気