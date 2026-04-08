複合施設「富士モータースポーツフォレストテラス」が6月5日に先行開業！日本におけるモータースポーツの主要拠点である富士スピードウェイ周辺において、地域の滞在機能を高める新たな開発が進行しています。トヨタ不動産は、静岡県駿東郡小山町で進められている「富士モータースポーツフォレストプロジェクト」の一環として、商業施設「富士モータースポーツフォレストテラス」の第1期エリアを2026年6月5日に先行開業しま