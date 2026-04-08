◇セ・リーグヤクルト3―2阪神（2026年4月8日甲子園）新助っ人のキハダが9回を締め、リーグ単独トップの4セーブ目を挙げた。1点リードの9回に登板。いきなり先頭・坂本に左翼線二塁打を浴び、1死後には代打・伏見への死球で一、二塁。このピンチで上位打線を迎えた。剛球左腕は、まず1番・近本を150キロの直球で中飛。最後は中野を154キロで見逃し三振に仕留め「平静さをしっかり保ち、集中する。それだけ」とうなずい