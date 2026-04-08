大手コンビニエンスストアのファミリーマートが、去年3月から今年2月までの1年間の決算を発表しました。本業のもうけを示す事業利益は1002億円で過去最高となりました。会見に臨んだ小谷建夫社長は、中東情勢や原油高騰の影響は「計り知れないレベルになっている」と話し、ガソリン代などの物流費や、店舗の電気代、弁当の包材として使用するフィルムなど「全てにおいて上昇するんじゃないか」との懸念を示しました。また、アメリ