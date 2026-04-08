ソフトバンクは８日の西武戦（みずほペイペイ）に１―２で競り負けた。試合後、小久保監督は相手のドラ１ルーキー・小島大河捕手（２２）を絶賛した。ホークスは初回、先発の徐若熙が小島に内角の球をうまくさばかれ右翼席へ本塁打を浴びた。小久保監督は「インサイドのめちゃくちゃ難しいボール（を打った）」と舌を巻いた。さらに指揮官が言及したのが８回の凡退だった。マウンドには初見のヘルナンデス。角度のある速球を