ボートレース大村の「ＢＴＳ鹿島開設１１周年記念肥前鹿島干潟杯」は８日、予選２日目が行われた。下寺秀和（３３＝広島）は２日目９Ｒ、２コースから差して１着。３戦２勝で予選を折り返した。２１号機も「押していました。バランスを取ったらスリットもいいし、ターン回りも良かった。スローからでも出ていった」と上々の仕上がりだ。近況も３節連続優出中で今年５優出１?。前走の宮島ではうれしい地元初Ｖを決めた。し