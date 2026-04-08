◆ＪＥＲＡセ・リーグ阪神２―３ヤクルト（８日・甲子園）ヤクルト・池山隆寛監督（６０）の采配がズバリ的中し、虎退治に成功。赤羽が今季２度目のスタメン起用に応え、決勝打を放った。２―２と同点で迎えた６回２死一、二塁の好機。早川の５球目だった。１２９キロのスライダーを捉えると右中間を破る適時二塁打となった。「仲間がチャンスをつないでくれたので必死にかえそうと思った」。前夜は左投手の対策を行い「（準