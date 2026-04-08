7人組アイドルグループPalette Paradeが4月5日、東京・渋谷WWWで全国ツアー「JAM JAM JAM!!!!!!!」をスタートさせた。全10都市11公演を巡るグループ史上最大規模の挑戦。その初日、9月8日にLINE CUBE SHIBUYAでの5周年ワンマンライブ開催がサプライズ発表され、7人の「見たい景色」はまた一つ増えた。（推し面取材班）歓喜は、最後のMCで訪れた。真っ白なボードに浮かび上がった「2026.07 ニューシングル決定!!!!!!!」の文字