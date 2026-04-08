こちらは、おうし座の方向・約450光年先の原始惑星系円盤「Tau 042021」です。画像はジェームズ・ウェッブ宇宙望遠鏡（JWST）とハッブル宇宙望遠鏡（HST）で取得したデータを使って作成されました。【▲ ジェームズ・ウェッブ宇宙望遠鏡とハッブル宇宙望遠鏡で観測した原始惑星系円盤「Tau 042021」（Credit: ESA/Webb, NASA & CSA, ESA/Hubble, G. Duchêne）】ガスと塵の巨大な円盤「Tau 042021」原始惑星系円盤は、誕生