グローバルグループ・ENHYPENを脱退したHEESEUNG（ヒスン）の新たな活動名が「EVAN」になることが8日、わかった。【写真あり】EVANとして近影公開…ENHYPENから独立したHEESEUNGの近影所属事務所「BELIFT LAB」は3月10日、「HEESEUNGはENHYPENから独立し、ENHYPENは今後の公式スケジュールより6人体制で活動を継続する予定です」と発表。「HEESEUNGはBELIFT LABの所属アーティストとして、ソロアルバムを通じて皆様にお目にか