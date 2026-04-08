「ＤｅＮＡ４−６中日」（８日、横浜スタジアム）中日が連敗を３で止め、根尾がプロ８年目でプロ初勝利を挙げた。根尾は同点の延長十回から５番手で登板。１回無安打無失点で２奪三振の好投を見せると、十一回に打線が２点を奪って勝利した。試合は先発のドラフト１位・中西聖輝（青学大）が２度目の登板で５回２失点の粘投をみせ、勝ち投手の権利を得ていた。しかし、２点リードの八回に４番手メヒアが１死二、三塁のピ