お笑いコンビ「タイムマシーン3号」山本浩司（46）関太（46）が8日、東京・有楽町よみうりホールで、初のYouTubeイベント「タイムマシーン3号Official YouTube Channel Liveショクムーの集い」を行った。“ショクムー”は登録者数110万人超のタイムマシーン3号YouTubeチャンネルの視聴者の呼び名。同公演のチケットは完売し、現場で見ることがかなわなかったファンのために、アーカイブ視聴も可能な生配信チケットも販売された。