5人組グループ・嵐によるラストツアー『ARASHI LIVE TOUR 2026 「We are ARASHII」』の最終公演となる5月31日の東京ドーム公演が、生配信されることが決定した。4月8日、FAMILY CLUB onlineなどを通じて発表された。午後6時から同サイトで生配信を実施し、開演前の午後3時からは特別映像の配信を予定している。【画像】「嵐確定やん」「楽しみすぎる」TVer公式SNSが投稿した“縦読み”画像また、特設サイトでは「嵐ファンクラ