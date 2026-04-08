ＮＳＣ（吉本総合芸能学院）を今春卒業した吉本芸人１年目のルーキーたちによるライブ『ＮＳＣ大ライブＯＳＡＫＡ２０２６』が８日、大阪の「ＣＯＯＬＪＡＰＡＮＰＡＲＫＯＳＡＫＡＷＷホール」で行われ、コントを披露した女性コンビの「国背負い」が優勝。総勢１６９組の頂点に立った。池田てんこ盛りは「まさか決勝に行けるなんて、びっくりしている。コントと漫才を両方できるようにしていきたい」と喜んだ。大学