NSC（吉本総合芸能学院・大阪校を今春卒業したばかりの新人芸人の初舞台「大ライブ」が8日、大阪市内で開催され、女性コンビの「国背負い（くにぜおい）」が優勝した。大阪校48期生164組、名古屋1組、福岡4組の計169組が参戦。プロの吉本芸人として“第一歩”を踏み出したばかりのルーキーが集い、予選得点上位10組、客席の“ファン投票”で選ばれた2組の計12組が決勝へ。銃で撃たれるカップルのネタで爆笑をさらった国背負い