巨人２−１広島（セ・リーグ＝８日）――巨人が逆転勝ち。１点を追う九回、先頭のキャベッジが二塁打で出塁し、泉口が逆転２ランを放った。広島は好投した先発・森からの継投策が裏目に出た。◇ヤクルト３−２阪神（セ・リーグ＝８日）――ヤクルトが接戦を制した。１点を追う六回に増田、赤羽の連続適時打で逆転した。２番手広沢が２勝目。阪神は打線が振るわず、八、九回の好機を生かせなかった。◇中日６−４ＤｅＮＡ（セ