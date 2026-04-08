ボートレース蒲郡の「日本モーターボート選手会会長杯争奪戦」は８日、４日間の予選が終了。準優進出戦に進む２４選手が決定した。山口晃朋（２５＝静岡）が１３位で予選を突破した。準優進出戦は８Ｒ４号艇。「ピット離れで悪い時があるので修正する。でも伸びで負けることはない」とダッシュ一撃を狙える舟足だ。２０２６年後期適用勝率は５・５０でＡ２初昇級へ勝負駆け中。「前の期は最後の最後に失敗してＡ２を逃した。