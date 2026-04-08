ChatGPTのようなチャットAIは分からないことを素早く整理したり、難しい内容の説明をかみ砕いたりできるため、学習の補助にも広く使われています。ブラジルのリオデジャネイロ連邦大学に所属するアンドレ・バルカウイ氏らは大学生120人を対象に、ChatGPTを使った学習で課題にかかる時間や、45日後の記憶の残り方にどのような違いが出るかを調べました。ChatGPT as a cognitive crutch: Evidence from a randomized controlled tria