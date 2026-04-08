◆パ・リーグソフトバンク１―２西武（８日・みずほペイペイドーム）ソフトバンクが２度目の連敗を喫した。今季初のカード負け越しが決定。９回無死一、三塁から１点は返したが、あと一本が出なかった。先発だった徐若熙（シュー・ルオシー）は初登板から２戦２勝を狙ったが、初回２死から西武のドラフト１位・小島大河にソロを打たれた。１日の楽天戦（楽天モバイル）では６回３安打無失点だったが、来日後初被弾で初めて失