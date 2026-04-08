◆ＪＥＲＡセ・リーグ阪神２―３ヤクルト（８日・甲子園）阪神・早川太貴投手がプロ初失点、黒星を悔やんだ。２―１の６回からマウンドに上がると、２死一、二塁から増田に同点のタイムリーを浴びた。続く赤羽には右中間へ適時二塁打を運ばれ、逆転を許した。「自分の実力不足。ボール先行の場面が多かったので、しっかりと修正していきたい」と唇をかんだ。２４年の育成ドラフト３位で入団し、昨年７月に支配下登録。同１６