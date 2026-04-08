11回中日1死満塁、ボスラーが一塁に決勝の適時内野安打を放つ＝横浜中日が連敗を3で止めた。4―4の延長十一回、ボスラーの適時内野安打に失策が絡み、2点を勝ち越した。根尾が好救援でプロ初勝利、松山が今季初登板でセーブ。DeNAはヒュンメルの八回の同点2点打後の逸機が響いた。10回に登板し、プロ初勝利を挙げた中日・根尾＝横浜