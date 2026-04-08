「広島１−２巨人」（８日、マツダスタジアム）勝ち星こそつかなかったが、巨人の先発・田中将大が７回３安打１失点と試合を作った。デイリースポーツ評論家の横山竜士は「遠く、遠く」をテーマにした投球だったと評価した。初回から打球は逆方向が目立ち、「一発を警戒して右打者も左打者も外中心の配球で、打球を外野の深いゾーンへ運ばせなかった。広島に逆方向に大きいのを打てる打者が少ないということも考慮した投球だ