4月8日に放送されたフジテレビ系水10ドラマ『LOVED ONE』の第1話にて、本作の主題歌が主演を務めるディーン・フジオカによる書き下ろしの新曲「Loved One」であることが明らかになった。 参考：『PRODUCE 101 JAPAN』に『LOVED ONE』もディーン・フジオカが切り拓く新境地 完全オリジナル作品となる本作は、日本社会が抱える“死因不明”という闇に真正面から切り込み、“遺された痕跡”を手がかりに、隠され