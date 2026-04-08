日本被団協の岐阜県組織が8日、緊急声明を出し、中東での「終戦」を求めました。ノーベル平和賞を受賞した被団協の岐阜県組織は緊急声明で、アメリカとイスラエルによるイランへの攻撃を、国家主権の侵害で人命の冒涜だとして強く批判しました。岐阜県 原爆被害者の会 西田詩津子会長：「戦争をやるのも人間ですけど、やめるっていうこともやっぱり人間。停戦とか中止じゃなくて、終戦にもっていっていただきたいと思っ