元AKB48のタレント・柏木由紀（34）が8日に公式YouTubeチャンネルを更新。自身の年齢を巡る“辛らつ”なコメントに苦笑する場面があった。「30代女子の柏木に聞きたいこと募集!」とし、インスタグラムで質問を受け付けていた柏木。しかし「30代って女子なんですか?」という指摘があったことから「辛らつな意見をいただきましたので、今回は“30代中盤の柏木に聞きたいこと”でやらせていただきます」と苦笑していた。