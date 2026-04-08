◇プロ野球セ・リーグ中日6−4DeNA（8日、横浜スタジアム）DeNAが4時間44分に及ぶ激闘の末、中日に敗れました。2回無死一塁から、中日先発・中西聖輝投手の第4球をライトポール際にたたき込んだヒュンメル選手。一時同点の2ランホームランと思われましたが、審判団の判定によりファウルに。相川亮二監督がリプレー検証を要求するも判定は覆らず、ファウルで続行。ヒュンメル選手は第1号に一時喜びを爆発させましたが、ファウル判