◇セ・リーグ中日6−4DeNA（2026年4月8日横浜スタジアム）中日の8年目、根尾昂投手（25）がプロ初勝利を手にした。4−4の延長10回を打者3人で封じると、味方打線が直後に2点勝ち越し。うれしいウイニングボールが手元に渡った。ヒーローインタビューを受けた右腕は「いつか来るとは思っていたんですが、最高の気分です。先ほど初勝利を知りました。井上監督に“おっ、初勝利やったんか”と言われて」と声を弾ませた。