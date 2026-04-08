◆ＪＥＲＡセ・リーグ中日６―４ＤｅＮＡ（８日・横浜）ＤｅＮＡが延長１１回の熱戦をものにできず、今季初の連勝を逃した。２点を追う３回に、左膝死球で２試合欠場していた筒香嘉智内野手が同点２号２ラン。再び２点ビハインドで迎えた８回にはクーパー・ヒュンメル外野手の２点適時打で追いつき、今季初の延長戦に突入したが、１１回に７番手の坂本裕哉投手が決勝の２点を失った。ＤｅＮＡはこれで開幕から４カードを終