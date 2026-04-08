マンチェスター・シティが、スペイン代表MFロドリに新たな長期契約をすでに提示していたようだ。7日、移籍市場に詳しいファブリツィオ・ロマーノ氏が伝えている。現在29歳のロドリは、2019年7月にアトレティコ・マドリードからマンチェスター・シティに移籍し、中盤の司令塔として2022−23シーズンの3冠達成やプレミアリーグ4連覇など数多くのタイトル獲得に貢献し、2024年にはバロンドール受賞を果たした。そのロドリについ