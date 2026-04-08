俳優のディーン・フジオカが主演を務める、フジテレビ系水10ドラマ『LOVED ONE』の第1話が8日に放送され、ベールに包まれていた主題歌情報が鮮烈に発表された。担当するのは、主演を務めるディーン本人。書き下ろしの新曲「Loved One」が、物語のラストをドラマチックに彩った。【写真】『LOVED ONE』キャスト・出演者一覧、相関図【2026年4月期】本作は、日本社会が抱える“死因不明”という闇に真正面から切り込み、“遺され