◇セ・リーグ広島1―2巨人（2026年4月8日マツダ）今季初登板だった広島先発・森翔平は7回6安打無失点の好投を披露した。チームは9回に逆転されて白星は逃したが、テンポ良くコースを突く小気味いい投球。右打者が6人並ぶ相手を封じた左腕は「内角への球を有効に使えた」と振り返った。「小さい頃から見ていた」という田中将と投げ合い。「光栄だなと思ってマウンドに上がった。粘れて良かった」と話した。