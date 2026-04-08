インテルに所属するイタリア代表DFアレッサンドロ・バストーニは、バルセロナへの移籍に向けて早期の合意を目指しているようだ。6日、スペイン紙『ムンド・デポルティーボ』が伝えている。現在26歳のバストーニについては、バルセロナが守備陣の補強に向けてトップターゲットとしてリストアップしていると伝えられてきた。今回の報道によると、同選手はバルセロナと早期に合意に達することを望んでいるという。バストーニが