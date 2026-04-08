キルタイムコミュニケーションは、シャイニーコミックス『キミの理想のメイドになる！3』(原作：軽井広／漫画：ゆなまろ)を2026年4月10日に発売する。■『キミの理想のメイドになる！3』原作：軽井広／漫画：ゆなまろ発売日：2026年4月10日判型：B6価格：836円(本体760円＋税10％)メイド修行や温泉旅行を経て廉也との距離を着実に縮めていた真夜はある日、廉也と秋帆のキスを目の当たりにして失意の底に沈んでしまう。だが廉也はそ